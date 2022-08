V Indii se šíří „rajčatová chřipka“, projevuje se červenými, bolestivými puchýři

V Indii se mezi dětmi začalo šířit nové, vysoce nakažlivé virové onemocnění, kterému se přezdívá rajčatová chřipka. Infikované totiž kromě horečky trápí také červené, bolestivé puchýře, které se postupně rozrostou až do velikosti rajčete, uvádí se v článku zveřejněném minulý týden v lékařském časopise The Lancet.

Choroba není podle článku považována za životu nebezpečnou.

Podle dnešní zprávy listu The Washington Post se touto nemocí do konce července nakazilo jen v jihoindickém státě Kérala nejméně 82 dětí mladších pěti let. První pacient byl podle indického ministerstva zdravotnictví hlášen v Kérale v květnu, Nákaza byla od té doby zaznamenána ve třech dalších indických státech. Je mezi nimi i stát Odiša, kde se nakazilo 26 dětí ve věku od jednoho roku do devíti let.

Článek v časopise The Lancet uvádí, že horečky a bolestivé puchýře by místo virové infekce mohly také být následky chorob chikungunya či dengue, které přenášejí komáři. Jednat se také může o novou variantu onemocnění známého jako sedmá dětská nemoc nebo syndrom ruka-noha-ústa, které je mezi dětmi mladšími pěti let časté. Na rajčatovou chřipku zatím není žádný známý lék, nemoc ale zpravidla sama odezní, píše se v časopise The Lancet.

Kromě horečky a vyrážky patří k příznakům intenzivní bolest kloubů, únava, nevolnost, zvracení, průjem a obecné chřipkové symptomy.

Nákaza se šíří blízkým kontaktem, takže jsou k ní zvlášť náchylné malé děti, které mají tendenci dotýkat se špinavých povrchů a dávat si ruce do pusy. (ČTK)