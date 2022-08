VŠ v Česku podpořily ve studiu asi 4000 ukrajinských uprchlíků

Vysoké školy podpořily v minulém semestru ve studiu asi 4000 ukrajinských uprchlíků. Novinářům to dnes řekl ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Podpora podle něj šla na studium i jazykovou přípravu. Ministerstvo na ni v březnu vyčlenilo 150 milionů korun.

Úřad podle Balaše počítá s tím, že bude potřeba zajistit ještě další peníze. Hledat je chce v českém státním rozpočtu, na evropské úrovni i u dalších mezinárodních organizací.

Předseda České konference rektorů Martin Bareš v červnu uvedl, že ministerstvo by mělo vyjasnit, jak bude podpora studentů z Ukrajiny pokračovat v delším časovém horizontu. Do té doby podle Bareše školy vyčerpaly asi polovinu ze 150 milionů korun, které jim ministerstvo dalo. Zbytek ještě měly k dispozici, po jeho vyčerpání by ale podle něj dlouhodobou podporu uprchlíků samy hradit nezvládly.

Podle Balaše vychází ministerstvo školství z toho, že vzdělávání na vysokých školách je v Česku i pro cizince bezplatné, pokud je v češtině. „Chápeme, že kapacity vysokých škol jsou omezené a bude to vyžadovat i další prostředky,“ uvedl. „Je to oblast, která je v jednání, hledáme prostředky nejen v českém státním rozpočtu, ale i na úrovni EU nebo i u dalších organizací, jako je třeba UNICEF,“ řekl.

Situace na vysokých školách se podle něj dá zvládnout lépe než na základních a středních školách, kde se čeká větší nápor uprchlíků. Podpora na vysokých školách se podle něj týkala v uplynulých měsících asi 4000 ukrajinských studentů. „Byla krátkodobá, trvající jeden semestr. Řada škol toho využila i pro jazykovou přípravu studentů,“ uvedl.

O částce 150 milionů korun na podporu ukrajinských uprchlíků na českých vysokých školách rozhodlo ministerstvo školství na začátku března, tedy krátce po napadení Ukrajiny Ruskem. Školy mohly pomoc využít pro studenty, kteří se v ČR zapsali k běžnému studiu, nebo i pro ty, kteří přijeli na krátkodobé studijní pobyty. Na jednoho posluchače mohly školy v tomto i příštím akademickém roce získat až 150 000 korun. Podpora měla podle ministerstva stačit pro 1000 až 1500 lidí. Finance mohly školy použít na pokrytí stipendií i dalších služeb souvisejících se studiem. Vedle toho podle Bareše podpořily vysoké školy ukrajinské uprchlíky i z vlastních peněz.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. ČR přijala na počet obyvatel nejvíc uprchlíků. Ministerstvo vnitra vydalo běžencům přes 415 000 víz k ochraně. Část z uprchlíků se už vrátila do vlasti. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280 000 až 300 000 běženců. (ČTK)