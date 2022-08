V Bulharsku zemřeli dva policisté, snažili se zastavit autobus pašující migranty

Dva bulharští policisté dnes ráno přišli o život, když se snažili zastavit autobus převážející migranty, kteří nelegálně vstoupili do země. „První vyšetřování ukázalo, že šlo o úmyslnou srážku s policejním vozem,“ citovala agentura APA místního prokurátora.

Informovala o tom agentura APA s odvoláním na prokuraturu města Burgas, kde se nehoda ráno kolem páté hodiny místního času (4:00 SELČ) stala.

Podle něj řidič záměrně najel do policejního vozu poté, co nezastavil policejní kontrole. Vůz s policisty se převrátil na střechu a oba muži ve věku 31 a 43 let byli na místě mrtví. Řidič autobusu je podle APA na útěku.

V autobuse s tureckou poznávací značkou bylo téměř padesát migrantů, jejichž národnost místní úřady neuvedly. Většina z nich jsou mladí muži, jsou mezi nimi ale i ženy a děti. Běžencům se při srážce autobusu s vozem nic nestalo.

„Vyhlásili nám válku a my odpovíme plnou silou zákonných prostředků,“ vzkázal podle agentury APA ministr vnitra Ivan Demerdžiev pašerákům. Ministr nicméně připustil, že do nelegální migrace přes bulharsko-tureckou hranici jsou zapojeni i úředníci jeho rezortu. Dodal, že budou ještě více posíleny hraniční kontroly. Ministr obrany Dimitar Stojanov slíbil, že poskytne dalších 300 vojáků na hlídkování v pohraničí na jihovýchodě země.

Sedmimilionové Bulharsko leží na jedné z hlavních migračních tras z Blízkého východu do Evropy. Pouze malá část uprchlíků chce v Bulharsku zůstat, většina jich míří dále na západ. (ČTK)