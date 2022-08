Basketbalistka Brittney Grinerová se před ruským soudem přiznala k pašování drog, z něhož ji Rusové obvinili poté, co u ní našli náplně do e-cigaret s konopným olejem. Přiznání je součástí strategie, jak ji dostat domů – bez toho by nemohla být vyměněna za ruského vězně.