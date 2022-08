V rakouských Alpách zachraňovali pětici Čechů při sestupu z horské chaty

Vrtulník rakouské záchranné služby dnes převezl do bezpečí pětici mladých Čechů, kteří nebyli schopni překonat strmé místo při sestupu z horské chaty. Informovala o tom rakouská policie.

Pět českých přátel ve věku 17 až 20 let vyjelo v úterý lanovkou na vrchol Feuerkogel v hornorakouském pohoří Höllengebirge, odkud pak došli na několik kilometrů vzdálenou chatu Riederhütte. Dnes ráno měli v úmyslu sestoupit zpět do údolí cestou Grosser Totengraben, kterou jim ukazovala mobilní aplikace. Policii později pětice řekla, že se na cestu vydala poté, co se u pracovnice chaty přesvědčila, že je sestup tímto směrem skutečně možný.

Problémy nastaly ve chvíli, kdy se dostali ke strmému úseku se starými lany určenými pro přidržení. Procházeli navíc vrstvou mraků, která snížila viditelnost na minimum. Jelikož s sebou neměli lezecké vybavení, rozhodli se zavolat si o pomoc.

Protože se oblačnost záhy rozplynula, mohl přivolaný vrtulník turisty jednoho po druhém vytáhnout na laně a bezpečně dostat do údolí. Při akci nebyl nikdo zraněn, uvedla hornorakouská policie. (ČTK)