V SAE demonstrovaly stovky Afghánců, kteří čekají na přesídlení do USA

Stovky Afghánců, kteří žádají o přesídlení do USA, dnes a v pondělí demonstrovaly v migračním zařízení ve Spojených arabských emirátech. V zemi na Arabském poloostrově čekají Afghánci už rok na vyřízení svých žádostí.

Loni byli z Afghánistánu evakuováni, když k moci vrátilo povstalecké hnutí Tálibán, uvedla agentura Reuters. Kromě dlouhého čekání na vyřízení svých žádostí o přesídlení si Afghánci stěžují také na podmínky v zařízení, které nemohou volně opustit.

Do protestu se tento týden zapojily stovky Afghánců, kteří žijí v migračním zařízení v Abú Zabí. Na videu z protestu jsou vidět muži a děti, kteří skandují „Chceme spravedlnost“, nebo chlapec s transparentem „Jeden rok stačil“.

Afghánci protestovali proti pomalému zpracování jejich žádostí i proti podmínkám v migračním zařízení. „Skoro rok jsme zde drženi v zajetí a tábor je jako moderní vězení,“ uvedl jeden z Afghánců. Ti například poukazují na to, že nemohou zařízení volně opustit.

Úřady v SAE tvrdí, že zaručují Afgháncům, kteří čekají na rozhodnutí o svých žádostech o přesídlení do USA, bezpečnost, kvalitní služby i důstojné životní podmínky. Přiznávají ale, že mezi žadateli roste frustrace a zpracování žádostí trvá déle, než se předpokládalo. SAE spolupracují s USA na identifikaci lidí, kteří splňují podmínky pro přesídlení do Spojených států. Někteří Afghánci však s sebou nemají žádné doklady, což vyřizování žádostí zpomaluje.

Není zcela jasné, kolik lidí v táboře SAE nyní pobývá. Podle odhadu agentury Reuters se jedná o několik tisíc lidí. Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že z Abú Zabí přesídlilo do USA přes 10 000 Afghánců. Úřad také tvrdí, že spolupracuje se SAE a dalšími zeměmi na přesídlení Afghánců, kteří nezískají povolení pro odchod do USA. SAE ani další země v regionu však obvykle žádné uprchlíky nepřijímají. USA slíbily, že žádný z Afghánců nebude nucen se vrátit do vlasti.

Podobné protesty vypukly i v únoru, kdy podle odhadů bylo v zařízení na 12.000 Afghánců. Představitel americké vlády, který tehdy areál navštívil, slíbil přesídlení všech Afghánců do konce srpna.

Podle agentury Reuters od loňského srpna, kdy se k moci vrátilo povstaleckého hnutí Tálibán, odešlo do USA na 85 000 Afghánců. Mnozí museli počkat na povolení k pobytu v některé ze zemí v Evropě či na Blízkém východě. (ČTK)