Sedmnáctiletý pilot dokončil cestu kolem světa

Cestu kolem světa dnes dokončil sedmnáctiletý Mack Rutherford. Stal se tak nejmladším člověkem, který kdy obletěl svět. Obletět svět mu trvalo pět měsíců. Ze stejné výpravy se letos vrátila i jeho starší sestra Zara, která drží primát mezi ženami.

Mack Rutherford, 17, has become the youngest person to fly around the world solo in a small aircraft. The journey took Rutherford through 52 countries over five continents. https://t.co/y0xGSMaJkd pic.twitter.com/Z234lgCDZv

— The Associated Press (@AP) August 24, 2022