Dcery herce Paula Newmana žalují jeho nadaci o 1,6 milionu dolarů

Dvě dcery amerického herce Paula Newmana zažalovaly jeho nadaci za to, že se podle nich odchýlila od přání jejich zesnulého otce a omezila jejich zapojení do charitativní činnosti. Správní rada snížila roční částku, kterou každá z dcer dostává, na polovinu.

Místo původních 400 tisíc dolarů tak Elinor a Susan Newmanovy dostávají po 200 tisících dolarů.

To je podle nich porušením přání jejich otce, uvádí sestry v žalobě, kterou v úterý podaly u soudu státu Connecticut.

Paul Newman založil nadaci Newman’s Own Foundation v roce 2005, tři roky před svou smrtí. Nezisková organizace ovládá potravinářskou společnost Newman’s Own Inc., která soukromou nadaci financuje ze svých zisků po zdanění.

Podle federálních daňových přiznání měla nadace na konci roku 2020 majetek v hodnotě přibližně 234 milionů dolarů.

Žaloba požaduje odškodné ve výši 1,6 milionu dolarů, které má být věnováno na dobročinné účely podle výběru dcer, a rozsudek, který nadaci ukládá dodržovat přání Paula Newmana. Dcery nejsou členkami správní rady nadace. (WSJ)