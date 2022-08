Do Prahy připlul největší Zvon. Po 500 letech

Do Prahy dorazil mohutný zvon o hmotnosti 9801 kilogramů. Náhrada za zvony umlčené 2. světovou válkou do hlavního města dorazila 80 let poté, co z pražských Manin odplula poslední loď s rekvírovanými zvony do Hamburku.

Plavba Zvonu do Prahy. Foto: Tomáš Brabec

„Promlouvám hlasem tisíců zvonů, které umlčela válka,“ píše se na plášti zvonu #9801, za jehož zrodem stojí stejnojmenná iniciativa a odlila jej dílna Grassmayr v Rakousku. Odlití umožnila velká podpora dárců zapojených do veřejné sbírky.

Do Prahy zvon dorazil symbolicky lodí. Prozatímně bude umístěn u Čapadla na Smetanově nábřeží. Veřejnost může Zvon #9801 poprvé vidět a slyšet právě na tomto místě při slavnostním odhalení v neděli 28. srpna od 19 hodin. Součástí odhalení bude doprovodný program.

Hmotnost 9801 kilogramů symbolizuje počet zvonů rekvírovaných během druhé světové války v protektorátu. Naposledy došlo k umístění obdobně velkého zvonu v Čechách před téměř pěti sty lety, kdy byl pro katedrálu sv. Víta ulit zvon Zikmund.

Do Prahy se Zvon #9801 dostal mimo jiné lodní dopravou letos v srpnu. Způsob dopravy i datum nesou silný symbolický význam – právě v srpnu 1942 odplula z pražských Manin do válečných továren v Říši poslední loď naložená rekvírovanými zvony z protektorátních zvonic. Loď se Zvonem #9801 v závěru cesty vyplula z Mělníka, kde se konala zkouška zvonění, především síly a tónu hlasu. Plavba vedla přes zastávku v Nelahozevsi. Cíl plavby ležel v hlavním městě, kde zahalený zvon čeká na svůj poslední srpnový přesun na místo oficiálního odhalení – k Čapadlu na Smetanově nábřeží.