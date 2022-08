Vládní pomoc s drahými energiemi: Síkela navrhuje vyplatit letos přes úsporný tarif 2000 korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje vyplatit letos přes úsporný tarif 2000 Kč. Při započítání odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje dosáhne pomoc někde až 6000 korun.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela zásadně odmítá, že by pomoc v energetickém balíčku byla proti původním slibům nižší. FOTO: ČTK

Celková pomoc s cenami energií dosáhne u domácností s nižší spotřebou asi 11 000 korun, u těch s nejvyšší spotřebou až 18 000 korun, uvedl ministr průmyslu Jozef Síkela. Tato částka bude za celou topnou sezónu, zbývající část proto stát vyplatí až v příštím roce.

Příspěvek by se měl vyplácet přes operátora trhu přímo jednotlivým obchodníkům, kteří by ho měli zohlednit jak do výše měsíčních záloh, tak v celkovém vyúčtování. Zálohy za energie by se tak lidem měly snížit. (České noviny)