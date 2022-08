Desítky lidí uvázly včera večer v Eurotunelu kvůli poruše na vlaku, který směřoval z Calais do Folkstonu. Lidé se museli evakuovat skrze servisní tunel k náhradnímu vlaku. Společnost Eurotunnel příčinu závady vyšetřuje. (BBC)

Passengers were left stranded in the Eurotunnel after a train broke down inside.

