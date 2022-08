Soud uznal dva Američany vinnými z pokusu unést guvernérku

Americký soud shledal dva muže vinnými ze spiknutí s cílem unést michiganskou guvernérku Gretchen Whitmerovou. Spiknutí, které protivládní extremisté označovali za výzvu k občanské válce v USA, bylo v roce 2020 nakonec zmařeno.

Adam Fox a Barry Croft Jr. byli rovněž shledáni vinnými ze spiknutí s cílem získat zbraň hromadného ničení. Jejich bomba měla vyhodit do povětří most a zadržet policii, která by tak nemohla zabránit únosu guvernérky.

Šestačtyřicetiletý Croft, řidič kamionu ve státě Delaware, byl odsouzen i za další obvinění z výroby výbušnin. Porota jednala zhruba osm hodin po dobu dvou dnů.

Jednalo se o druhý soudní proces s touto dvojicí poté, co porota v dubnu nedokázala po pěti dnech dospět k jednomyslnému verdiktu. Dva další muži byli zproštěni viny a další dva se přiznali a svědčili ve prospěch žalobců. (AP)