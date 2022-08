Duda slíbil Ukrajině pomoc až do posledního dne boje

Ukrajinci mohou počítat s polskou podporou až do „posledního dne boje“, prohlásil v Kyjevě polský prezident Andrzej Duda po jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Ten po schůzce Polákům poděkoval a zároveň pohrozil Moskvě „mocnou odpovědí“, pokud své útoky proti Ukrajině zintenzivní.

Objevují se totiž varování, že za dnešního Dne vlajky a středečního Dne nezávislosti Ukrajiny hrozí masivnější údery. Například americká ambasáda v Kyjevě varovala, že v následujících dnech se ruské síly budou snažit zintenzivnit útoky na civilní infrastrukturu i vládní objekty.

„Rusko to dělá neustále. Mohou zvýšit počet úderů? Ano, to mohou 23. a 24. (srpna) udělat,“ odpověděl Zelenskyj podle agentury Reuters na otázku, jak by Ukrajina reagovala, pokud by Rusko obnovilo raketové údery na Kyjev.

„Co udělá Ukrajina, když zasáhnou Kyjev? Totéž co nyní. Protože pro mě jako pro prezidenta a pro každého Ukrajince je Kyjev, Černihiv, Donbas totéž,“ uvedl. Reakce podle něj bude stejná za každé ukrajinské město, které se stane terčem Ruska. „Pokud nás zasáhnou, dostanou odpověď, mocnou odpověď,“ slíbil ukrajinský prezident, podle něhož bude den ze dne odpověď „silnější a silnější“.

„Ukrajina, Ukrajinci se mohou na Polsko spolehnout, mohou se spoléhat na Poláky,“ prohlásil dnes mimo jiné Duda. „Lidé na západě Evropy si vůbec neuvědomují, co znamená ruská agrese, ruský imperialismus. Tady, v zemích, které byly za železnou oponou, lidé vědí, co to znamená nebýt zcela svobodný, co znamená ruská okupace,“ poznamenal polský prezident.

„Dnes jsme hovořili o obraně, bezpečnosti, podpoře, ochraně našich Ukrajinců, našich dětí v Polsku. Jsem vděčný celé polské společnosti, která je k Ukrajině tak vřelá,“ řekl Zelenskyj, jehož země čelí ruské vojenské agresi už bezmála půl roku.

Duda, jenž je v Kyjevě potřetí od začátku ruské invaze, se dnes podle své kanceláře rovněž účastní summitu takzvané Krymské platformy. To je fórum za účasti vrcholných zahraničních představitelů a mezinárodních organizací, které usiluje o obnovení územní celistvosti Ukrajiny a ukončení okupace poloostrova, který Rusko anektovalo v roce 2014. (ČTK)