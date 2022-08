Samotná okolnost, že dítě zrovna nastupuje do první třídy, nebrání svěření do střídavé péče, a to zvláště když jde o jedinou školu v blízkosti bydlišť obou rodičů. Ústavní soud vyhověl stížnosti otce z jižních Čech, který nesouhlasil se svěřením dětí do matčiny péče.