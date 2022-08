Britský zpěvák Harry Styles se jako první umělec objevil na titulní straně všech zahraničních vydání slavného časopisu Rolling Stone. „Je naší první globální hvězdou a nejžádanějším mužem planety,“ vysvětlili zástupci ikonického hudebního magazínu. (Rolling Stone)

“Our @Harry_Styles cover is our first global cover! All 14 editions of Rolling Stone from the UK to Korea featured the global pop star. Photographs by Amanda Fordyce.” — Joe Hutchinston, @RollingStone Creative Director via Instagram pic.twitter.com/EhNUYmKMkc

