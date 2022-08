Ukrajinci opět zasáhli strategický most

Dva lidé zahynuli, tři jsou nezvěstní a 16 bylo zraněno při útoku ukrajinských ozbrojených sil na Antonovský most přes Dněpr, který je využíván ruskou armádou pro zásobování okupované části jižní Ukrajiny.

Podle poslance chersonské oblastní rady a příslušníka ukrajinské teritoriální obrany Serhije Chlaně se ve chvíli útoku na mostě pohybovala ruská vojenská kolona – devět aut naložených municí. Po zásahu část nákladu údajně explodovala.

„Beton létal kolem a kusy dolétly i do obce Antonovka,“ řekl Chlaň. Tvrdí, že most je nyní neprůjezdný. Mrtví a zranění jsou ale podle ukrajinských zdrojů dělníci, kteří opravovali most po předchozích ukrajinských útocích. Osud ruských vojáků znám není. (24tv.ua)