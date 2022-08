Princ William s rodinou se stěhují z Londýna do Windsoru

Princ William a jeho manželka Kate se stěhují z Londýna do Windsoru, protože jejich děti George, Charlotte a Louis začínají chodit do nové školy. Vévoda a vévodkyně z Cambridge se přestěhují z Kensingtonského paláce v západním Londýně do Adelaide Cottage.

Princ William a jeho žena, vévodkyně z Cambridge, se stěhují kvůli dětem do Windsoru. Budou tak blíže královně. Foto: Global Panorama, Flickr, (CC BY-SA 2.0)

Ta se nachází asi 10 minut chůze od královského hradu Windsor. Rodina tak bude mnohem blíže královně Alžbětě II., která od začátku pandemie koronaviru na hradě Windsor žije, ačkoliv jejím oficiálním sídlem je Buckinghamský palác v Londýně.

Devítiletý princ George, sedmiletá princezna Charlotte a čtyřletý princ Louis nastoupí v září do soukromé školy Lambrook School v nedalekém Ascotu. George a Charlotte dosud navštěvovali školu v jižním Londýně, Louis s formální denní školní docházkou právě začíná. (NBC)