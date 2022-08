Množství stížnosti na vysoké zálohy se ztrojnásobilo

Počet stížností na výši záloh za energie se ztrojnásobil, uvedl ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). Ministerstvo zvažuje zpřísnění zákona.

Podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je to mnohdy dané tím, že obchodníci klienty bez jejich vědomí převedli na méně výhodné smlouvy. Typicky jde o takzvané spotové kontrakty, které jsou odvozené od aktuálně vysokých okamžitých cen na burzách.

„Potíž není ve výpočtu záloh, ale v tom, že zákazník se dozví právě o tom, že mu byla změněna smlouva,“ upřesnil předseda ERÚ Stanislav Trávníček. Z cca 900 letošních podání úřad šetří zhruba 200 podobných případů nekalých obchodních praktik. Podle odhadu Trávníčka má dnes nevýhodné spotové tarify zhruba pět procent klientů. Jejich počet ale roste.

Ministerstvo průmyslu po poradě s úřadem hodlá zpřísnit pravidla kontrol obchodníků. Pokuty za jejich prohřešky by se měly zvýšit. Vedle toho se zvažuje posílení pravomocí energetického úřadu, který by mohl od obchodníků předem získávat návrhy změn obchodních podmínek nebo jejich ceníky. To má dát úřadu možnost na takové kroky rychleji reagovat.