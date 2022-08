Extrémním horkem a suchem sužovaná metropole Čchung-čching na jihozápadě Číny bojuje s požáry. Nasazeno je přes 5000 hasičů, obyvatelé popisují „domov plný sazí, vzduch plný kouře a rudé nebe na obzoru“.

The Chongqing mountain fires are trending on Weibo, People's Daily sent out this video two hours ago, a lot of people in comments repeating the same sentiment: please let it rain, please let it rain 🙏 pic.twitter.com/7yQgg2jyd5

