Déšť zchladil požářiště v Českém Švýcarsku. Dnes poprvé drony při dopoledním průzkumu nezaznamenaly žádné rizikové místo, jedno objevily později. Jedno místo našli hasiči při pochůzce blátivým terénem. (ČTK)

Přes den provedly drony 41 vzletů. Na místě bylo k 21. hodině celkem 83 dobrovolných hasičů a 45 profesionálních. Nad Hřenskem o víkendu s přestávkami pršelo. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf.

V terénu se hasičům a strážcům národního parku lépe dýchá, ochlazuje se zem, mokro je do hloubky zhruba dvou centimetrů, voda se vrací i do tůněk. „Déšť všichni uvítali. Na druhou stranu se cesty stávají bahnitými. Skalní masivy jsou velmi kluzké. Kmeny, po nichž hasiči procházeli, teď lze překonat jen s velkou opatrností. Z popela je mazlavé blátíčko, čistit boty je tak nutné každou chvíli,“ uvedl Rudolf. Mokré mají hasiči i oblečení. Dobrovolné jednotky přitom bivakují přímo na místech, poblíž kterých zasahují. Věci a boty suší v autech.

Drony dnes vzlétly kvůli počasí až v 10 hodin. Nedostaly se ale všude kvůli hustému oparu. Vzlétly ještě odpoledne. V součtu byly ve vzduchu 865 letových minut a označily jedno rizikové místo v Dlouhodolských stěnách, které následně pozemní jednotky ochladily. Na Gabrielině stezce hasiči už dopoledne objevili jedno horké místo, které prolili vodou. Pochůzky mají hasiči se strážci parku rozděleny na celý den. Podle Rudolfa teď musí dbát ve zvýšené míře na bezpečnost, těžko sjízdné jsou i cesty. Nikdo z hasičů se dnes nezranil.

Požár vznikl podle policie pravděpodobně v Malinovém dole. Na místě se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Hasiči požár uhasili po 20 dnech.