Česká republika počítá s další vojenskou a humanitární pomocí Ukrajině. Pomoci chce už teď s opravou válkou poničených škol, nemocnic a dalších věcí. Po vzpomínkové akci k výročí okupace Československa to řekl premiér Petr Fiala. (ČTK)

Tuto podporu chce Česko za svého předsednictví v EU také podle Fialy (ODS) koordinovat.

„Budeme pokračovat v tom, co děláme. Budeme dál posílat vojenskou techniku Ukrajině. Rozvíjíme jednání s Ukrajinou o poválečné pomoci a také to, kde bychom mohli pomoci už teď, ať už jde o opravu škol, zdravotnických zařízení, těch věcí, které Ukrajinci potřebují k tomu, aby do značné míry mohli normálně žít. Myslím si, že to je úkol nejen ČR, ale i dalších zemí. Využíváme i předsednické role v EU, abychom věci zkoordinovali tak, aby pomoc ze strany Evropy byla opravdu účinná,“ uvedl premiér.

Vedle vojenské pomoci a obnovy zmínil Fiala pomoc humanitární či diplomatickou. „Ve všech těch směrech budeme pokračovat, protože jsme si vědomi toho, že Ukrajina čelí obrovské přesile. A jedině, když jim země jako naše a další západní demokratické země pomohou, dokáži Ukrajinci ruské přesile odolat,“ doplnil předseda vlády.