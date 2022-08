Sněmovní volby by nyní vyhrálo opoziční hnutí ANO s 31,5 procenty. Vládní ODS by získala jen 15,5 procent, ze Sněmovny by vypadli lidovci. Vyplývá to z volebního modelu STEM pro CNN Prima News.

Minimálně pět procent hlasů nutných pro vstup do Sněmovny by získalo jen šest stran a hnutí. Kromě ANO a ODS by to bylo opoziční hnutí SPD s 11,9 procenta hlasů, vládní Piráti by s 9,3 procenta, TOP 09 5,6 procenta a STAN 5,5 procenta hlasů.

KDU-ČSL by nyní získala hlasy jen 3,4 procenta voličů, stejný výsledek má KSČM. Sociální demokracie se podle průzkumu pohybuje na hraně zvolení, aktuálně by získala 4,8 procenta hlasů.

Agentura STEM provedla průzkum v době od 4. do 11. srpna. Dotazovala se kombinací on-line a telefonických hovorů 2093 respondentů.