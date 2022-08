Britská vláda po dlouhých letech odškodní oběti skandálu s infikovanou krví. Přes 4000 Britů tak dostanou odškodné ve výši 100 000 liber (2,9 milionu korun). Kauza začala v polovině 70. let, kdy se do země dostaly krevní preparáty infikované žloutenkou typu C a HIV. (BBC)