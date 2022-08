Možnými kandidáty ANO na prezidenta by mohli být Schillerová nebo Havlíček

Andrej Babiš v pořadu TV Nova Napřímo naznačil, že dalšími možnými kandidáty hnutí ANO na prezidenta by mohli být Alena Schillerová nebo Karel Havlíček. Už včera přitom oznámil, že má ANO ještě dva možné kandidáty.

„Myslím, že paní Schillerová nebo pan Havlíček by byli skvělí kandidáti a určitě by byli nezávislí,“ upřesnil dnes Babiš a vyloučil vnější sponzoring těchto kandidátů.

„Když to budu já, tam je to jasné, když to bude paní Schillerová nebo pan Havlíček, tak je to jasné, bude je sponzorovat hnutí,“ dodal. On sám chce své rozhodnutí ohledně vlastní kandidatury oznámit 28. října. (TN.cz)