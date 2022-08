OSN by podle ukrajinského prezidenta Zelenského měla zajistit bezpečí Záporožské jaderné elektrárny, která je v rukou ruských okupantů. Počínání Ruska by podle něj mohlo mít závažné důsledky pro celý svět. Zelenskyj to řekl po jednání s generálním tajemníkem OSN Guterresem ve Lvově. (BBC)