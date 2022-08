Ve Francii se podařilo odchytit běluhu, která po řece Seině doplavala do Paříže. Kytovec bude převezen do přímořského městečka Ouistreham v Normandii, kde bude umístěn do nádrže se slanou vodou. Zatím není jisté, zda se zvíře bude schopné zotavit a vrátit do moře. (Reuters)