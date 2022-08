Finská premiérka Sanna Marinová čelí kritice kvůli videu, na kterém je na večírku s přáteli. Riikka Purrová z opoziční strany po ní vyžaduje test na drogy. Marinová se brání s tím, že nedělá nic nelegálního. Své chování prý měnit nebude. (BBC)

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022