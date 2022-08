Americký student vydělal na „meme akciích“ 2,5 miliardy korun

Dvacetiletý americký student ekonomie a matematiky Jake Freeman vydělal na akciích společnosti Bed Bath & Beyond 110 milionů dolarů. Hospodářské výsledky firmy se přitom významně zhoršují.

Bed Bath & Beyond je jednou z firem, do které investovali takzvaní meme akcionáři. Ti se sdružují především na sociální síti Reddit, kde shodně nakupovali akcie firem, jež neměly významný potenciál růstu. Nejznámějším příkladem byl kamenný prodejce videoher Game Stop, řada meme investorů ale koupila i akcie Bed Bath & Beyond, řetězce s domácími potřebami.

Cena akcií se v reakci na růst poptávky zpětinásobila, na čemž významně vydělal právě dvacetiletý Freeman, který původně nakoupil jednu akcii asi za 5,5 dolaru. Peníze na nákup akcií v hodnotě 25 milionů dolarů (604 milionů korun) získal jak od příbuzných, tak i ze svého podnikání. Společně se strýcem totiž od středoškolských let obchoduje s akciemi, v šestnácti letech dokonce publikoval odbornou studii.

Svůj podíl ve firmě Bed Bath & Beyond nakonec prodal za více než 130 milionů dolarů (3,1 miliardy korun). Akcie se stále drží relativně vysoko, ačkoli společnost oznámila neuspokojivé výsledky. V první půlce roku firma ve srovnání s rokem 2021 zvýšila svoji ztrátu sedminásobně. (Financial Times)