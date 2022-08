Bývalý manažer Trumpovy firmy se podle médií chystá přiznat daňové podvody

Dlouholetý finanční ředitel firmy Trump Organization amerického exprezidenta Donalda Trumpa se dohodl na podmínkách přiznání viny k daňovým podvodům, z nichž byl obžalován loni v létě.

Uvádí to americká média, kterým zdroje obeznámené se záležitostí řekly, že dohodu by mělo potvrdit dnešní soudní jednání. Allen Weisselberg si údajně vyjednal mírný trest, ovšem mohl by se stát svědkem obžaloby v podzimním procesu s Trumpovou firmou.

Weisselberg byl společně s Trump Organization obviněn z mnohaletého podvodu, který spočíval ve vyplácení extravagantních odměn mimo účetní knihy. „Benefity“ jako využívání luxusních vozů a bytů nebo školné na soukromých školách podle prokurátorů dostávali vysoce postavení manažeři firmy včetně Weisselberga. On sám údajně federální, státní a městské úřady připravil o více než 900.000 dolarů (skoro 22 milionů Kč) na nezaplacených či neprávem vrácených daních.

Podle informací deníku The New York Times (NYT) jej dohoda s prokurátory nutí k přiznání viny ve všech 15 bodech obžaloby. Dostal by za to pětiměsíční trest a za mřížemi by možná nestrávil více než 100 dní, jakkoli mu původně hrozilo až 15 let odnětí svobody.

Agentura AP s odvoláním na své zdroje uvádí, že 75letý Weisselberg by zároveň musel dnes u soudu promluvit o roli jeho bývalé firmy v podvodném schématu popsaném vyšetřovateli. Dále by jej prokurátoři mohli předvolat jako svědka při procesu s Trump Organization, jehož začátek se očekává v říjnu.

Weisselberg pro Trumpa pracoval desítky let a je považován za jednoho z jeho nejbližších podnikatelských partnerů. Podle zdrojů deníku NYT odmítl s prokurátory spolupracovat v širším vyšetřování exprezidentových financí a nehodlá u soudu svědčit proti Trumpovi ani jeho dětem. „Přesto by jeho potenciální svědectví dostalo Trump Organization do nevýhody a pravděpodobně by z něj učinilo ústředního svědka v říjnovém procesu, v němž bude firma čelit mnohým stejným obviněním,“ dodává list.

Pro Trumpa, jakkoli ve věci sám obviněn není, se tak rýsují další právní problémy v době, kdy čelí vyšetřováním spojeným se snahou zvrátit výsledky předloňských prezidentských voleb a s přechováváním utajovaných dokumentů ve svém floridském sídle. Stíhání Trump Organization a jejího dlouholetého finančního ředitele exprezident podobně jako další kauzy označuje za politicky motivované. (ČTK)