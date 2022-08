Babiš opět vyzval premiéra k odvolání Rakušana

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš znovu vyzval premiéra k odvolání ministra vnitra Rakušana. „Pokud to nedokážete, bude hnutí ANO donuceno vyvolat hlasování o důvěře vládě,“ řekl na tiskové konferenci po stínovém jednání vlády.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N.

„Situace je ve vašich rukách a já věřím, že se vám ji podaří vyřešit tak, aby k hlasování o nedůvěře vlády vůbec nedošlo,“ citoval Babiš dopis, který dnes zaslal premiérovi Petru Fialovi (ODS). „Tato vláda není vláda premiéra Fialy, ale vláda Redlova,“ doplnil.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček pak Deníku N řekl, že případné datum vyvolání nedůvěry zatím není jasné. „Podle mě to je pokračování vládní telenovely. Možná telenovely STAN,“ okomentoval.

„Myslím, že lidé už z toho začínají mít srandu. To se zhoršuje každý den. Dneska už to není otázka důvěry vůči panu ministru Rakušanovi či ne, dneska je to otázka důvěry v klíčové instituce,“ uzavřel Havlíček.