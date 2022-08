Ministerstvo zřídilo linku sociální asistence pro ukrajinské uprchlíky

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zřídilo telefonní linku sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Zájemcům poskytuje sociální poradenství a krizovou intervenci. Linka 800 60 10 20 je bezplatná a poskytuje informace v pěti jazycích.

Uvedlo to dnes v tiskové zprávě MPSV, které call centrum zřídilo ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1. Uprchlíci z Ukrajiny začali do ČR přicházet po ruském útoku na Ukrajinu koncem února.

Zřízením linky sociální asistence chce ministerstvo zvýšit dostupnost pomoci nejenom pro samotné uprchlíky. „Volajícímu nabídneme možnost přepojení na oblast sociálního poradenství, která je určena lidem, kteří jsou na útěku před válečným konfliktem na Ukrajině. Zároveň toto poradenství je určeno i osobám v České republice, které se snaží uprchlíkům na území ČR pomáhat,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Operátoři linky dokážou podle úřadu zodpovědět dotazy o zaměstnanosti, sociálních dávkách, sociální péči a prevenci, ochraně dětí či vzdělávání. Informace jsou dostupné v češtině, ukrajinštině, ruštině, romštině a maďarštině.

V ukrajinštině a ruštině je poskytována také krizová intervence. „Obrátit se na ni mohou lidé, kteří jsou dotčeni válečným konfliktem na Ukrajině a potřebují se svěřit, najít podporu a poradit se,“ uvedl Jurečka.

Bezplatná asistenční linka 800 60 10 20 poskytuje sociální poradenství ve všední dny od 09:00 do 17:00. Krizová intervence je dostupná ve všední dny od 08:00 do 12:30 a od 16:00 do 21:00, o víkendech pouze od 12:30 do 17:00.

Váleční uprchlíci z Ukrajiny začali do Česka přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Přesný počet utečenců před válkou, kteří pobývají v Česku, není znám. Podle posledního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je jich méně než 300 000. Vízum dočasné ochrany podle ministerstva vnitra dosud získalo 412 959 ukrajinských uprchlíků. (ČTK)