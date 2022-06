Číňan v Malawi vykořisťoval děti přes rasistická videa. Zatkli ho na útěku

V Zambii zatkli Číňana, který v sousedním Malawi vykořisťoval tamní děti. Učil je rasistické hlášky v čínštině (např. „Jsem černá zrůda s nízkým IQ“), jimž děti nerozuměly. A pak je při tom, když je provolávaly, natáčel na videa, která prodával na čínských sociálních sítích.

Chinese filmmaker wanted by Malawi as part of an investigation into allegations of racism and child exploitation has been arrested. Lu Ke was a Malawi resident who filmed videos with local children, some of which included racist anti-Black contentpic.twitter.com/pvfgZKEbBe

