Na souhlas se zakotvením čekají ve Středozemním moři tři lodě s 850 migranty

Na přidělení přístavu ve Středozemním moři čekají tři lodě nevládních organizací, které mají na palubě zhruba 850 migrantů. Posádky lodí požádaly italské úřady o určení bezpečného přístavu, uvedla dnes agentura EFE. Na ostrov Lampedusa pak v noci na dnešek připlulo na 120 migrantů

Nejvíce migrantů, zhruba 500, má na palubě loď německé nevládní organizace Sea Watch. Někteří utečenci jsou na palubě už více než týden, a loď proto požádala italské úřady, aby jí určily přístav, ve kterém může přistát. Podobná situace panuje i na palubě lodí španělské organizace Salvamento Marítimo a německé skupiny Sea Eye, kde se celkově nachází na 370 migrantů.

V noci na dnešek na italský ostrov Lampedusa připlulo z Tuniska na 120 migrantů, uvedla agentura ANSA. Úřady je umístily do migračního centra, které je ale přeplněné. Je v něm na 870 lidí, zatímco kapacita činí 350 osob.

Organizace Lékaři bez hranic (MSF) dnes vyzvala k otevření nových bezpečných koridorů z Libye. Podle ní je v zemi zablokováno na 600 000 migrantů, kteří tam čelí násilí, obchodování s lidmi či mučení ze strany převaděčů, milicí či podnikatelů. Situace je podle MSF horší v uprchlických táborech. Skrze mechanismy OSN a Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) se podle ní v loňském roce podařilo ze země odvézt na 5000 lidí. Kvůli této situaci se podle MSF mnoho migrantů vydává na nebezpečnou cestu přes moře. Organizace také vyzvala unijní země, aby omezily či úplně zrušily dohody s libyjskými úřady, které se podle MSF podílejí na porušování lidských práv.

Od začátku roku do poloviny června do Itálie připlulo na 23 600 migrantů, což bylo o 5200 lidí více než za stejné období minulého roku. Podle IOM od začátku roku ve střední části Středozemního moře při cestě do Evropy zahynulo či se pohřešuje 715 migrantů. (ČTK)