Republikáni v Texasu odhlasovali, že homosexualita je „nenormální volba životního stylu“

Republikánská strana v Texasu přijala o víkendu seznam rezolucí, které ji nově profilují. Mezi nimi je i několik kontroverzních, nepravdivých či ultrakonzervativních rezolucí, které stranu posunují do extremismu.

Texaští republikáni tak od hlasování na sjezdu v Houstonu oficiálně tvrdí, že americký prezident Joe Biden nebyl legitimně zvolen a Donald Trump byl „obětí zfalšovaných voleb“.

Senátor John Cornyn, kterého šéf republikánů Mitch McConnell určil hlavním republikánským vyjednavačem o zákoně zpřísňujícím držení zbraní, od nich dostal za své konání pokárání. Při jeho projevu na sjezdu, kde se je snažil ujistit, že přijetím zákona o zbraních jim „nikdo zbraně nevezme“, na něj dokonce nesouhlasně bučeli.

Nově také označují menšinovou sexuální orientaci za nenormální, je to podle nich volba životního stylu.

„Homosexualita je nenormální volbou životního stylu. Domníváme se, že by homosexuálnímu chování neměly být přiznávány zvláštní právní nároky ani by neměly být vytvářeny zvláštní statusy pro homosexuální chování, a to bez ohledu na stát původu.“

Republikáni v Texasu, druhém nejlidnatějším americkém státě, rovněž nesouhlasí „se všemi pokusy uznat transgenderovou identitu“. Naopak ale podporují taková opatření, která lidem LGBTQ pomohou s „reintegrativní terapií“.

Tato nepodložená metoda, která tvrdí, že dokáže změnit sexuální orientaci člověka, je v mnoha amerických i světových státech zakázaná. V Texasu ale zakázaná není.

Své deklarace republikánští straníci sepsali ve čtyřicetistránkovém materiálu.

Ve státě, kde republikány vedený místní parlament a guvernér zakázali potraty od 6. týdne po oplodnění, se také teenageři mají nově učit o „zázraku života před jeho zrozením“. (NY Times, Texas GOP)