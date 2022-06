Opoziční poslanci navrhují omezení prodeje nikotinových sáčků

Opoziční poslanci navrhli omezení prodeje nikotinových sáčků tak, aby si je nemohly volně kupovat děti. Jedna z novel zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek také reguluje užívání těchto sáčků, jako je tomu u elektronických cigaret.

Předlohy dostane před projednáváním v zákonodárných sborech k posouzení vláda.

Na prodej nikotinových sáčků se v současnosti nevztahují na rozdíl od prodeje například tabákových výrobků a elektronických cigaret žádná pravidla. „I vzhledem k výraznému rozšíření příchutí u těchto výrobků, atraktivních zejména pro dětskou populaci, využívají výrobci aktuální nevyhovující právní úpravu a cílí na jednu z nejzranitelnějších skupin populace, na děti,“ stojí ve zdůvodnění novely skupiny poslanců ANO v čele s Markem Novákem.

Obdobně argumentují autoři druhé z předloh, jež zavádí širší regulaci, Jaroslav Bašta (SPD) a Věra Adámková (ANO). V důvodové zprávě poukazují na to, že na nikotinový sáček je možné pohlížet jako na nebezpečnou chemickou směs, jelikož nikotin je závazně klasifikovaný jako nebezpečná látka. Nikotin patří k nejrozšířenějším návykovým látkám.

Předlohy by zakázaly prodej nikotinových sáčků lidem mladším 18 let, jako je tomu například u tabákových výrobků a elektronických cigaret. Omezení by platilo také pro automaty a pro e-shopy, jejichž provozovatelé by museli předem hlásit systém ověřování věku ministerstvu zdravotnictví.

Širší z novel by navíc zakázala lidem používat nikotinové sáčky například ve volně přístupných vnitřních veřejných prostorech, na nástupištích a v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve školách, na dětských hřištích a v kinech, v divadlech, ve výstavních a koncertních síních a ve sportovních halách. Obce by dostaly pravomoc vyhláškou zakázat používání těchto sáčků mimo jiné v okolí škol. (ČTK)