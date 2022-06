„Skončilo to tak, že dnes těch holek od třinácti do sedmnácti let mám na přechodnou dobu pět. Víc samozřejmě přijímat nemohu,“ říká psychoterapeut Dan Horyna. Důvod, proč začal pomáhat dětem, je jednoduchý. Krizová situace v psychologické a psychiatrické péči o děti.