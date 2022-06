Korejská skupina BTS dnes vydala dlouho očekávané trojalbum Proof. Antologie 48 písní je symbolickou cestou dosavadními devíti lety kapely: První CD je hitové, druhé osobně vybrané samotnými členy, na třetím jsou dosud nevydaná dema. Plus tři novinky: Yet To Come, Run BTS a For Youth.