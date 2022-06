Agrofert by mohl vracet státu a Evropské unii dotace ve výši až 4,5 miliardy korun, a to kvůli střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). V České televizi to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Mluvčí firmy to pro ČTK odmítl.