Česko dnes prožilo první supertropický den v roce

Na pěti stanicích v zemi dnes meteorologové zaznamenali teploty přes 35 stupňů. Nejtepleji bylo na stanici Vaňov v Ústí nad Labem, konkrétně 35,7 stupně. V neděli čeká část území republiky ještě teplejší počasí, v Praze a části Středočeského kraje a Ústecka by mohly teploty přesáhnout 37 stupňů.

Na celém území platí o víkendu výstraha před požáry. Nynější velmi horké a suché dny ukončí v pondělí studená fronta, s níž zřejmě do části Česka dorazí i silné bouřky.

Teplotní rekordy dnes podle meteorologů padly na 13 zhruba ze 160 stanic v zemi, které měří nejméně 30 let. Nové maximum zaznamenaly také dvě stanice s víc než stoletou historií – na Milešovce bylo 31,7 stupně a v Teplicích naměřili 35,3 stupně Celsia.

Meteorologové vydali na neděli pro střední a severozápadní Čechy výstrahu na velmi vysoké teploty s extrémním stupněm nebezpečí. Teploty mohou vystoupat až na 38 stupňů. Tropické teploty budou panovat téměř na celém území Čech a na jihu Moravy, ve zbytku republiky bude o něco chladněji.

Velmi vysoké teploty znamenají značnou zátěž pro organismus. Lidé by měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Na železnici hrozí nebezpečí vybočení a lomů kolejnic po roztažení horkem.

Kvůli nebezpečí požárů by lidé neměli v lesích ani jinde v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, kouřit či odhazovat cigaretové nedopalky na zem, používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Zemědělci by měli zkontrolovat stav techniky a při pohybu zemědělských strojů v oblastech se suchou vegetací a u polí s obilím či ležící slámou dbát zvýšené pozornosti. Při žních by se měli dohodnout s profesionálními nebo dobrovolnými hasiči na hlídkách u pole se základní hasičskou technikou.

V pondělí bude od severozápadu přecházet přes Česko studená fronta, která riziko vzniku požárů částečně sníží. Přijít mohou i silné bouřky. (ČTK)