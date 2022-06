SPD rozjelo kampaň, jedná s ANO o podpoře senátních kandidátů

Hnutí SPD zahájilo kampaň k podzimním volbám. Chce kandidovat ve 400 obcích, do Senátu má zatím 14 kandidátů. Oznámil to předseda SPD Tomio Okamura. Kampaň se zaměří zejména na téma zdražování.

Hesly SPD mají být „Zastavíme zdražování“ a „Jsme proti válce“. Hnutí také naváže na akci Český jarmark, kterou spustilo před podzimními sněmovními volbami. Nyní chystá akci pod názvem „Staročeská pouť“.

Předseda SPD Tomio Okamura dnes řekl, že za SPD by mělo kandidovat zhruba deset tisíc kandidátů. Padesátka kandidátních listin pak bude koaliční, spolupracovat bude se Svobodnými, Trikolórou a lokálními subjekty. Deník N dříve popsal, že právě námluvy s Trikolórou už probíhají.

Spolupracovat chce SPD také v rámci senátních voleb. „Pracujeme na tom, abychom kandidátů postavili co nejvíce. Co se týče vzájemné podpory, jednáme o podpoře kandidátů do Senátu s hnutím ANO,“ uvedl Okamura. Hnutí SPD nemá v horní komoře ani jednoho svého zástupce. (ČTK)