Komentář Ondřeje Štindla: V téhle zemi není moudré prezentovat se jako partaj, která začne dělat politiku nově, lépe a kvalifikovaně. Nosí to smůlu. Pokračuje to vstupem do vlády, dále pak pořádným skandálem, pohoršením a výsměchem, výmluvami a posléze už jen hořkou vzpomínkou.