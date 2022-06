Ukrajina a Moldavsko by měly získat status kandidátských zemí do EU

Ukrajina by měla získat status kandidátské země do EU. Podle Ursuly von der Leyenové to doporučila Evropská komise. Kandidátskou zemí by se mělo stát i Moldavsko. Gruzie naopak musí splnit ještě další podmínky, aby mohla dostat doporučení.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.



Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.



And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022