V Rusku uniká do vzduchu obrovské množství metanu. Zjistila to kanadská společnost GHGSat, která od roku 2016 provádí ekologický monitoring Země. V lednu z šachty Raspadskaja v Kemerovské oblasti unikalo 90 tun metanu za hodinu, což je nejvíc od počátku měření. (The Moscow Times)