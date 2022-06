Tchajwanská armáda představila obrněný vůz vlastní výroby CM-34. Celkem jich má 173 a místní továrna tvrdí, že dokáže vyrobit až šest vozidel za měsíc. Ostrovní stát se snaží demonstrovat odhodlání bránit se případnému útoku ze strany Číny, která jej považuje za svou součást. (Reuters)

Taiwan's military showed off its latest domestically produced armored vehicle, the CM-34 Clouded Leopard, at a remote manufacturing site in the mountains of the central part of the island https://t.co/qXeWB4hwbB

— Reuters (@Reuters) June 16, 2022