Legislativní rada vlády doporučila ministrům schválit takzvaný Magnitského zákon z pera ministerstva zahraničí. Umožní vytvořit národní sankční seznam namířený proti těm, kteří porušují lidská práva a podporují ruskou agresi na Ukrajině.

O doporučení Legislativní rady vlády informoval na Twitteru její předseda a ministr pro legislativu Michal Šalamoun.

Zákon podle ČTK stanoví podmínky, za nichž mohou být dotčené subjekty na vnitrostátní sankční seznam zapsány, a umožňuje uplatnit vůči nim i jiné sankce, než které jsou uvedeny na sankčním seznamu EU. Předloha má zároveň zakotvit mechanismus přípravy návrhů na zařazení subjektů na evropský sankční seznam z podnětu ČR.

Zákon pojmenovaný po ruském právníkovi Sergeji Magnitském podepsal v prosinci 2012 tehdejší americký prezident Barack Obama. Spojené státy jím zakázaly vstup do země a nařídily zmrazení účtů lidem, kteří byli podle USA zapleteni do porušování lidských práv a mohli se podílet na Magnitského nevyjasněné smrti v moskevské vazební věznici. Magnitskij byl v listopadu 2008 zatčen za údajné daňové úniky krátce poté, co obvinil ruské policejní a justiční pracovníky z defraudací.