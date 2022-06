Německý kancléř Olaf Scholz, francouzský prezident Emmanuel Macron a italský premiér Mario Draghi jedou vlakem do Kyjeva, kde setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Setkání by mohlo být klíčové pro vstup Ukrajiny do EU. (Politico)

