Dva američtí dobrovolníci na Ukrajině padli do ruského zajetí

Dva bývalí příslušníci amerických ozbrojených sil v bojích s ruskými silami u východoukrajinského Charkova upadli do ruského zajetí, napsal dnes britský server The Telegraph. Jsou to podle něj patrně první Američané v ruském zajetí.

Oba muži, devětatřicetiletý Alexander Drueke a sedmadvacetiletý Andy Huynh, sloužili jako dobrovolníci v ukrajinské pravidelné armádě. Během tvrdých bojů, odehrávajících se minulý týden severovýchodně od Charkova, je Rusové zajali.

Dvojice se přidala k rostoucímu počtu vojenských dobrovolníků ze Západu, které zajaly ruské síly, včetně přinejmenším dvou Britů, Aidena Aslina a Shauna Pinnera. Ty soud samozvané Doněcké lidové republiky jako „žoldnéře“ odsoudil k trestu smrti.

Zajetí Američanů může podle serveru posloužit Kremlu jako důkaz, že se Spojené státy přímo zapojují do války, a ruský prezident Vladimir Putin zřejmě bude požadovat od Ameriky významné ústupky za osvobození zajatců.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí uvedl, že diplomaté vědí o nepotvrzených zprávách, že dva američtí občané upadli na Ukrajině do zajetí. „Situaci pozorně sledujeme a jsme v kontaktu s ukrajinskými úřady. Kvůli ochraně soukromí se zdržíme dalšího komentáře,“ řekl. Zopakoval varování, že američtí občané by neměli cestovat na Ukrajinu, popřípadě by ze země měli co nejdříve odjet.

Přítel obou Američanů, který si nepřál být jmenován, vylíčil, že muži upadli do zajetí poté, co ukrajinskou jednotku minulý čtvrtek zaskočil mnohem početnější ruský oddíl.

„Byli jsme na misi a všechno se naprosto zvrtlo,“ řekl. „Dostali jsme špatnou informaci. Řekli, že město bude čisté, ale ukázalo se, že právě na něj zaútočili Rusové. Přijeli se dvěma tanky T-72 a mnoha bojovými vozidly pěchoty BMP3 a asi stovkou vojáků. Nás bylo akorát družstvo o deseti mužích,“ dodal.

Jednotka přešla do obrany, zatímco Drueke a Huynh vypálili protitankový reaktivní granát na jedno ruské vozidlo a zničili jej. Tím ale na sebe přilákali pozornost jednoho z tanků, který vystřelil jejich směrem, ale zřejmě minul. Krátce nato tank ochromila protitanková mina, kterou Ukrajinci nastražili na cestě. Oba Američané zmizeli v kouři a dýmu bitvy a zřejmě tehdy je ruští vojáci zajali.

„Myslíme si, že je asi zbavil vědomí výbuch protitankové miny nebo střela, kterou po nich vypálil tank, protože později jsme po nich pátrali, ale vůbec nic jsme nenašli, i když jsme vyslali bezpilotní letadla a ukrajinský pátrací tým. Kdyby je tank zasáhl, zbyly by pozůstatky jejich těl či vybavení,“ poznamenal kamarád.

Podezření potvrdila později v noci zpráva v ruské aplikaci Telegram, která tvrdila, že dva Američané se u Charkova stali válečnými zajatci. „Hodně věcí odpovídalo, než aby šlo o někoho jiného. Jsme jediní Američané bojující v této oblasti,“ dodal.

Drueke z města Tuscaloosa ve státu Alabama dříve sloužil v americké armádě při tažení v Iráku. Jeho matka Lois (68) řekla, že syn po návratu trpěl posttraumatickou poruchou a snažil se udržet si práci. „Velvyslanectví USA mne ujistilo, že dělají vše, aby ho našli. Velice doufám, že ho vymění za ruské zajatce,“ řekla.

Huynh se narodil v Kalifornii, ale žil v Alabamě. Dříve sloužil u námořní pěchoty. Jeho partnerka Joy Blacková uvedla, že v pondělí dostala od Huynhových kamarádů zprávu, že se pohřešuje. Dodala, že myšlenka na to, že se stane dobrovolníkem, v Huynhovi „hlodala“ od prvního dne ruské invaze na Ukrajinu. „Snažila jsem se ho přesvědčit, aby neodjížděl, ale myslím, že už měl hotový názor. Viděla jsem, jak o tom přemýšlí. Nakonec se mi omluvil a řekl, že opravdu musí jít. Neřekl mi nic o operaci, ve které byl minulý týden, aby mne nevyděsil. Chci prostě, aby byl zpátky v bezpečí,“ řekla. (ČTK)