Logo českého předsednictví tvoří kruh ze sedmadvaceti kompasových střelek

Logo českého předsednictví v Radě EU bude kruh ze sedmadvaceti kompasových střelek. Vláda na dnešní konferenci představila také klip, který bude předsednictví propagovat na obrazovkách televize.

Logo českého předsednictví v Radě EU. Foto: Úřad vlády

„Logo vyobrazuje růžici dvaceti sedmi prvků symbolizující dvacet sedm členských států. Jsou to státy rozdílné, ale přesto jednotné. Zároveň tím chceme vyjádřit i to, že nyní budeme navigovat směřování Evropské unie,“ řekla k logu vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková. Ztělesňuje podle ní také unikátnost České republiky, která má jako jediná ve své vlajce klín.

Design loga vytvořilo studio Dark Side. Mělo by částečně vycházet z loga minulého českého předsednictví v roce 2009, zároveň ale podle Kotalíkové hledí do budoucnosti.

České předsednictví v Radě EU bude mít také dva videospoty, jeden třicetivteřinový v češtině, druhý devadesátivteřinový v angličtině. Oba odkazují k české historické zkušenosti, která je zejména v souvislosti se stávající válkou na Ukrajině v EU velmi cenná. Zatímco mottem předsednictví je „Evropa jako úkol“, sloganem doprovázejícím oba spoty je „Teď píšeme budoucnost Evropy“ (Now is the time to write the future of Europe).

Mezi dárkové předměty předsednictví bude patřit například české sklo. Vrcholní představitelé mají dostávat broušené sklo z kolekce Europe‚ kterou navrhl sklářský výtvarník a designér Rony Plesl.

Jednou ze zahajovacích akcí k českému předsednictví v Radě EU bude 30. června videomapping na budově Národního muzea v Praze. V Litomyšli se pak 1. července, kdy české předsednictví oficiálně začíná, symbolicky sejde k jednání česká vláda a Evropská komise.

Zatím stále není jasné, co bude tématem neformálního summitu Evropské rady na Pražském hradě na začátku října. „Rádi bychom udělali summit o poválečné obnově Ukrajiny s Marshallovým plánem s účastí prezidenta Zelenského, to má ale podmínku, že na Ukrajině skončí válka,“ řekl k tomu Fiala.

Vláda dnes na tiskové konferenci představila pět priorit českého předsednictví: zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posilování obranných kapacit, strategická odolnost evropského hospodářství a odolnost demokratických institucí.

