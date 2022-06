„Nejsem si ničeho vědom, mám čisté svědomí,“ reagoval ministr školství Petr Gazdík na informace MF Dnes, že se o něj údajně zajímá policie v souvislosti se zásahem na pražském magistrátu.

„Pana Redla znám společensky, jako krajský radní pro školství jsem s ním před nějakou dobou řešil věc týkající se přesunu krajské pedagogicko-psychologické poradny do prostor, které on nějakým způsobem spoluvlastnil, nakonec se to stejně neuskutečnilo,“ řekl Gazdík Deníku N.