Přelomový rozsudek: Stát podle soudu nedělá dost pro snižování emisí skleníkových plynů

Česku chybí přesný plán, jak do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent (oproti úrovni z roku 1990), což je podle Městského soudu v Praze nezákonné. Ministerstva by proto měla přijmout dodatečná opatření.

Soud rozhodl v netradičním sporu, ve kterém občané žalují stát, že nedělá dost proti zmírňování změny klimatu a jejích dopadů. Žalobu inicioval spolek Klimatická žaloba, jenž sdružuje 260 lidí, kteří se „cítí dotčeni neaktivitou státu v adaptaci a boji proti změně klimatu,“ jak uvádí na svém webu.

„V našich řadách jsou lidé ze všech koutů Česka pečující o přírodu, lesní hospodáři, zemědělci, lékaři, učitelé a mnoho dalších, kteří důsledky změny klimatu pociťují ve své práci i ve volném čase,“ upozorňují iniciátoři. Mezi žalobci jsou kromě spolku sedláci z Českého ráje, lesníci z Hodonínska a ze Strakonicka, muž z Prahy trpící environmentální úzkostí nebo obec Svatý Jan pod Skalou.

„Lidstvo má podle vědců nyní už jen 9 let (zhruba do roku 2030), aby radikálně snížilo své emise skleníkových plynů, pokud má být zachována šance na zabránění nebezpečné změně klimatu, tedy oteplení planety o více než 1,5 °C do konce 21. století,“ upozorňují lidé v žalobě s tím, že pokračování stávající produkce skleníkových plynů by znamenalo globální nárůst teploty o 3,9 °C. V Česku se přitom doposud otepluje rychleji, než je průměr, a dopady už lze pozorovat – sucho, umírající lesy, přívalové povodně nebo narůstající počet úmrtí během vln veder.

Na lavici žalovaných seděli zástupci ministerstva životního prostředí, zemědělství, průmyslu a dopravy. Spolek žaloval také vládu, to ale soud odmítl.

Ministerstva podle soudu „nedoložila soudu seznam dodatečných opatření, která hodlají přijmout k dosažení cíle Pařížské dohody.“ V ní se státy celého světa v roce 2015 zavázaly ke snižování emisí.

Úřady podle soudu ani „neuvedly legitimní důvod své nečinnosti. Městský soud proto vyšel z principu předběžné opatrnosti a uzavřel, že se žalovaní nachází v nezákonném prodlení s přijetím konkrétního plánu opatření, která povedou ke splnění cíle snížení emisí skleníkových plynů o stanovenou výši,“ vysvětlila předsedkyně soudu Karla Cháberová.

S kolegy vyhodnotila, že stávající opatření sama o sobě nepovedou k požadovanému snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a je nutné přijmout dodatečné kroky.

„Soud zakázal žalovaným pokračovat v porušování práv žalobců nestanovením konkrétních opatření,“ uvedla soudkyně.

Žaloba mířila také k tomu, že stát nedělá dostatečná opatření pro takzvanou adaptaci na změnu klimatu – tedy kroky, které umožní lépe se měnícím podmínkám přizpůsobit a připravit se na ně. V této části soud žalobu zamítl s tím, že ministerstva uvádí v život různá opatření, byť s rozdílnou mírou úspěšnosti.

Proti rozhodnutí ještě mohou obě strany podat kasační stížnost. V Česku jde o první žalobu tohoto druhu, kdy by občané u soudu alespoň částečně uspěli se stížností, že stát nedělá dost v boji proti změně klimatu.

Inspirovali se zahraničními kauzami – soud už dal lidem za pravdu například v Nizozemsku, v Irsku nebo ve Francii.